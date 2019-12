Lugano, sfatato il tabù Cornaredo: battuto il Servette

LUGANO - Vincere per dar seguito al successo di domenica scorsa a Thun. Era questa la missione del Lugano, impegnato a Cornaredo contro un Servette in formissima e reduce da tre affermazioni di fila.

Sempre privi di tre pedine fondamentali del loro scacchiere - Maric, Sabbatini e Gerndt - i sottocenerini hanno assolto molto bene il compito, vincendo per 1-0 una partita disputata su un terreno difficile e centrando la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Da quando Maurizio Jacobacci siede sulla panchina ticinese sono arrivati tre successi in quattro partite di campionato. Non male.

Nel primo tempo non è successo praticamente niente: pochi gli argomenti messi in campo dalla formazione locale. Dal canto suo il Servette si è reso pericoloso al 20' con un colpo di testa velenoso di Kyei, sul quale è intervenuto molo bene Baumann.

In avvio di seconda metà di gara ecco finalmente una fiammata bianconera, la quale ha fruttato il vantaggio per i ticinesi. Cross di Aratore e tocco in rete a colpo sicuro di Junior al 49'. Al 63' lo stesso attaccante brasiliano ha avuto la grossa occasione per il raddoppio, ma il suo pallonetto ha colpito l'asta. Nei recuperi gli ospiti hanno poi sfiorato il pareggio con una punizione di Stevanovic, che fortunatamente si è stampata sulla traversa.

Alla luce dei tre punti intascati oggi il Lugano, sempre settimo, è salito a quota 19 punti (+4 sul Lucerna, +7 sullo Xamax e + 10 sul Thun).

Nelle altre due gare del pomeriggio successi pesanti per Basilea (3-0 sullo Young Boys) e San Gallo (4-1 a Lucerna). Le due squadre hanno accorciato rispettivamente a -1 e -2 dall'YB, riaprendo il campionato.

LUGANO - SERVETTE 1-0 (0-0)

Reti: 49' Junior 1-0.

Lugano: Baumann, Yao, Kecskes, Daprelà, Obexer, Covilo, Lavanchy, Lovric (68' Guidotti), Vecsei, Aratore (61' Bottani), Junior.

