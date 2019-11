Thun e Xamax ancora al tappeto

SION - Successi preziosi per Sion e Zurigo, che hanno conquistato la posta piena nei primi due match del 16esimo turno di Super League.

Di scena al Tourbillon, i vallesani hanno superato in rimonta la Cenerentola Thun, piegata 2-1 dai sigilli di Itaitinga (67') e Doumbia (80). In precedenza, per i bernesi, aveva aperto le marcature Chihadeh (7').

Colpo esterno invece per lo Zurigo, che alla Maladière ha sopraffatto lo Xamax. 1-0 il risultato per i tigurini, che hanno trovato a via del gol al 65' con Kramer.

In classifica lo Zurigo è quarto con 27 punti, il Sion sesto a quota 20. Xamax (12) e Thun (9) restano agli ultimi due posti. Per i neocastellani è il terzo ko consecutivo, per i bernesi il secondo.

keystone-sda.ch/ (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)