La Svizzera pesca Italia, Turchia e Galles!

BUCAREST (Romania) - L'urna di Bucarest ha parlato: sono nati i gironi della fase finale di Euro 2020. La Svizzera di Vlado Petkovic - che era inserita in seconda fascia - è finita nel Gruppo A insieme ad Italia, Turchia e Galles. I rossocrociati giocheranno le partite della fase a gironi a Roma e Baku.

Da segnalare che gli Azzurri di Mancini disputeranno la partita inaugurale il 12 giugno (contro la Turchia), mentre gli elvetici scenderanno in campo per la prima volta sabato 13 in Azerbaigian contro il Galles. Mercoledì 17, all'Olimpico di Roma, i rossocrociati giocheranno poi l'attesissima sfida contro l'Italia. Il terzo impegno, in programma domenica 21, sarà nuovamente a Baku contro la Turchia.

Match da brividi in programma anche nel girone F, dove sono finite Portogallo, Germania e Francia.

Da sottolineare inoltre che alle 20 nazionali già qualificate si aggiungeranno le ultime 4, provenienti dai playoff che si svolgeranno dal 26 al 31 marzo 2020.

Ecco tutti i gironi:

Gruppo A: Italia; Svizzera; Turchia; Galles.

Gruppo B: Belgio, Russia, Danimarca; Finlandia.

Gruppo C: Olanda; Ucraina; Austria; Vincente D.

Gruppo D: Inghilterra; Croazia; Repubblica Ceca; Vincente C.

Gruppo E: Spagna; Polonia; Svezia; Vincente B.

Gruppo F: Germania; Francia; Portogallo; Vincente A.

Playoff:

Serie A: Islanda-Romania; Bulgaria-Ungheria.

Serie B: Bosnia-Nord Irlanda;m Slovacchia-Irlanda.

Serie C: Scozia-Israele; Norvegia-Serbia.

Serie D: Georgia-Bielorussia; Macedonia-Kosovo.

keystone-sda.ch/ (ROBERT GHEMENT)