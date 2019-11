SAN GALLO - «Peccato per il risultato, meritavamo sicuramente di più», queste le prime parole di Maurizio Jacobacci nella conferenza stampa in seguito alla sconfitta con il Copenhagen. «La prestazione dei ragazzi è stata buona . Hanno dato veramente tutto. Quando non segni vieni punito, in Europa le palle gol sono poche e quando arrivano devi sfruttarle. Loro nel nostro miglior momento hanno segnato, un gol sicuramente evitabile. Meritavamo sicuramente di più e anche un pareggio sarebbe stato stretto. Nel secondo tempo il Copenhagen non ha fatto più gioco...».

Un commento sull’esordio di Guidotti? «Si è mosso bene, è stato bravo nei contrasti, parlerei di una prestazione buona e convincente. Ma anche Kecskes, chiamato all’ultimo momento a sostituire l’infortunato Maric, ha fatto un'ottima partita».

Adesso i pensieri sono tutti per domenica e per l’importante partita con il Servette... «Assolutamente sì. Loro hanno conquistato dieci punti in quattro partite, saranno galvanizzati e dovremo essere molto presenti e attenti. Ma anche noi diremo la nostra e abbiamo le armi per fare molto male».

