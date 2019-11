Lugano sprecone: addio Europa

SAN GALLO - Vincere per tenere acceso il lumicino di speranza di qualificarsi per i 1/16 di finale. Era questa la missione del Lugano - reduce dal tris di Thun - impegnato a San Gallo contro il Copenaghen. Missione che purtroppo non è riuscita a Bottani e compagni, battuti per 1-0 ed eliminati dalla competizione con un turno d'anticipo.

Per l'occasione Mister Jacobacci ha lanciato dal primo minuto il giovane Guidotti. Duo d'attacco formato da Bottani (capitano di serata) e Junior.

Nei primi minuti della contesa sono stati i ticinesi a crearsi le occasioni migliori, due delle quali ghiottissime con Junior e Bottani. Ma beffardamente a passare in vantaggio - nel miglior momento dei bianconeri - sono stati i danesi con un colpo di testa imprendibile di Nicolaj Thomsen (26'). Una doccia gelata per la truppa sottocenerina, la quale ha accusato il colpo ma che sul finale di primo tempo ha sciupato un'altra grossissima chance con Lavanchy.

Nella seconda metà di gara i padroni di casa hanno faticato maledettamente ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva, se si eccettua in un'occasione con Covilo al 75'. Il suo colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è andato a far la barba al palo destro della porta di Johnsson. Nei minuti restanti non è più successo più nulla.

Ancora una volta l'attacco del Lugano - che resta all'ultimo posto con soli due punti - si è rivelato sterile (per usare un eufemismo): in 450' europei Junior e compagni hanno segnato una sola rete...

Nell'altra gara del Gruppo B spettacolare 4-3 del Malmö sulla Dinamo Kiev (ultimo avversario del Lugano il prossimo 12 dicembre fuori casa).

Tra le altre gare da segnalare la sconfitta casalinga dell'Arsenal - con il rientrante Xhaka in campo -, battuto 2-1 dal Francoforte di Djibril Sow e Gelson Fernandes. La squadra di Emery dovrà dunque cercare la qualificazione nell'ultima giornata sul campo dello Standard Liegi. Resta in corsa la Lazio, vittoriosa 1-0 sul Cluj grazie al sigillo di Correa.

LUGANO - COPENAGHEN 0-1 (0-1)

Reti: 26' Thomsen 0-1.

Lugano: Baumann, Lavanchy, Kecskes, Daprelà, Obexer, Aratore (70' Sasere), Custodio, Lovric, Guidotti (76' Covilo), Bottani, Junior (62' Dalmonte).

keystone-sda.ch/ (Gian Ehrenzeller)