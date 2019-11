Scatto, spavento-Var e gioia: Inter, vittoria da pazzi

PRAGA (Repubblica Ceca) – L'Inter si è avvicinata agli ottavi di Champions League. Costretta a vincere nella tana dello Slavia Praga per rimanere padrona del suo destino (e non dover sperare in aiuti altrui nell'ultimo turno), la Beneamata è riuscita a spuntarla 3-1 al termine di un confronto durissimo. I tre punti guadagnati le hanno permesso di riagguantare in classifica il Borussia Dortmund (caduto 3-1 a Barcellona), con il quale è in vantaggio negli scontri diretti. Tra due settimane i nerazzurri ospiteranno Messi e compagni (già qualificati) mentre i gialloneri attenderanno i cechi. Se la truppa di Antonio Conte otterrà lo stesso risultato dei tedeschi allora sarà passaggio del turno.

Avanti con Lautaro Martinez al 19', l'Inter è stata ripresa dallo Slavia su un rigore (trasformato da Soucek al 37') assegnato con il Var dopo... il raddoppio di Lukaku. L'arbitro è andato a rivedere quanto successo e all'inizio dell'azione che ha portato il belga in rete ha visto un fallo in area meneghina. La botta è stata forte per i nerazzurri i quali, gettando il cuore oltre l'ostacolo, nel finale con Lukaku e Martinez hanno comunque trovato i gol della gioia.

Le altre partite della sera europea hanno fatto registrare l'1-1 di Liverpool-Napoli (Mertens e Lovren) e il 4-1 del Salisburgo in casa del Genk, che hanno rinviato all'ultima giornata la soluzione del Gruppo E. Hanno proposto il 2-0 dell'Ajax a Lilla il quale, con il 2-2 di Valencia-Chelsea, non ha sbrogliato la matassa nel girone H. Lo Zenit ha infine superato 2-0 il Lione, tornando in corsa in un girone G comandato dal RB Lipsia (2-2 con il Benfica).

keystone-sda.ch/STF (Petr David Josek)