Serate informative sugli abusi nello sport: questa sera tocca a Stabio

STABIO - Nell'ambito del programma cantonale per la prevenzione delle molestie sessuali e degli abusi sessuali su minori in ambito sportivo la Federazione Ticinese di Calcio - in collaborazione con il Servizio per l'aiuto delle vittime di reato e con il supporto dell'Ufficio dello sport - ha organizzato quattro serate informative in quattro regioni ticinesi.

Già tre delle interessantissime e utili serate all'insegna della sensibilizzazione sugli abusi, si sono svolte nelle scorse settimane (più precisamente martedì 5, 12 e 19 rispettivamente nel Luganese, Bellinzonese e Locarnese). Questa sera si terrà il quarto e ultimo appuntamento nel Mendrisiotto e più precisamente a Stabio presso la Sala del Consiglio Comunale (orario d'inizio alle 20).

La serata - gratuita ed aperta al pubblico - prevede dapprima una rappresentazione intitolata "abbracci speciali" messa in scena da Katya Troise e Francesco Mariotta. In seguito spazio a una tavola rotonda moderata da Sergio Ostinelli che, con l'aiuto di esperti del Dipartimento sanità e socialità e da un rappresentante del settore giovanile delle squadre regionali e altri ospiti, analizzerà i contenuti fornendo chiavi di lettura e spunti di discussione sulla problematica degli abusi sessuali.

Ftc