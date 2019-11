Pari in rimonta per Lecce e Genoa

LECCE (Italia) - Né vincitori né vinti nei due incontri odierni che hanno completato il quadro della 13esima giornata di Serie A.

Rinviato ieri per il maltempo, il match tra Lecce e Cagliari è stato avvincente, nervoso (3 espulsioni) e si è chiuso sul 2-2. Avanti di due reti grazie a Joao Pedro (30') e Nainggolan (67'), i sardi - che hanno concluso in 9 - sono stati acciuffati da Lapadula (83') e Calderoni, autore del 2-2 in pieno recupero. Il Cagliari, con 25 punti, è quarto pari merito con la Roma. Lecce 17esimo a quota 11.

In serata si è poi giocata la sfida "della paura" tra Spal e Genoa, con il Grifone capace di strappare il pari in rimonta. Colpiti da Petagna, gli ospiti hanno pareggiato al 57' grazie al gol di Sturaro. In classifica il Genoa è 18esimo con 10 punti, la Spal 19esima con 9.

keystone-sda.ch/ (MARCO LEZZI)