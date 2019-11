Milan e Napoli, tutti scontenti

MILANO (Italia) - Il Milan era costretto a vincere per interrompere la serie negativa e per allontanarsi dalla coda della classifica. Il Napoli era costretto a vincere per chiudere un periodo difficile e per tentare di rientrare nella “zona Europa”. Alla fine, a San Siro, nessuno ha potuto gioire: la sfida, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, si è infatti chiusa 1-1.

A partire meglio sono stati gli ospiti, che a metà primo tempo sono passati con Lozano. Il Diavolo non ha però mollato la presa e, al 29' con Bonaventura, è arrivato al pari. Poi si è visto tanto Napoli – impreciso – e si sono osservati sprazzi di Milan. Nessuno è però stato in grado di piazzare una nuova zampata e il punteggio non è così più cambiato.

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)