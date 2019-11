Solo pari per il Chiasso, Stade Losanna salvo

CHIASSO - Nella 14esima giornata di Challenge League il Chiasso non è andato oltre il 2-2 interno contro lo Stade Losanna, muovendo la classifica ma... perdendo un'occasione per allungare il suo sprint.

Reduci dai sei punti conquistati contro Losanna e Wil, i rossoblù hanno cominciato la sfida da grandi favoriti, pronti alla nuova gioia e all'aggancio in classifica. La loro fiducia si è vista nei primi minuti e ha portato al veloce vantaggio siglato da Marzouk (21'). Sul campo pesante, i vodesi si sono tuttavia dimostrati combattivi e determinati. Sotto nel punteggio, hanno infatti continuato con il loro gioco, trovando il pari con Ndongo (36') e, dopo il nuovo guizzo di Marzouk prima dell'intervallo (41'), il nuovo “equilibrio” con Laugeois (54'). La seconda parte della ripresa ha visto i ticinesi andare all'assalto – non continuo, a dire il vero – e gli ospiti reggere con ordine. Il punteggio non è più cambiato, per la felicità dello Stade Losanna, che ha mantenuto un minimo margine sulla coda della graduatoria (occupata proprio dal Chiasso) e ha ripreso a far punti.

TI-Press