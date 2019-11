La Vecchia Signora ha una Dea in paradiso

BERGAMO (Italia) - Una grande partita, una vittoria pesante. Al termine di 90' intensissimi, la Juventus ha centrato l'undicesimo successo in campionato. Vittima di turno l'Atalanta, arresasi 1-3 dopo essere passata in vantaggio a inizio ripresa.

La solita prestazione importante, con ritmi forsennati, non è bastata ai nerazzurri di mister Gasperini per stoppare i bianconeri. In casa, gli orobici hanno infatti solo sfiorato l'impresa; al triplice fischio finale si sono tuttavia dovuti arrendere davanti alla supremazia rivale. Già vicini all'1-0 nel primo tempo (rigore sbagliato da Barrow), i lombardi hanno messo il naso avanti al 56', quando Gosens ha trovato il modo di superare Szczesny. La loro amministrazione del vantaggio è però stata, a quel punto, poco efficace. La Vecchia Signora ha infatti saputo alzare il ritmo e, con Higuain (74' e 82'), operare il sorpasso. Di Dybala, al 92', il gol che ha mandato in archivio il confronto.

keystone-sda.ch/STF (Antonio Calanni)