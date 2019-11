«Mou senz'anima, è tutto quello che il Tottenham ha sempre evitato»

LONDRA (GBR) - Via Pochettino, l'uomo capace di portare gli Spurs in finale di Champions lo scorso 1 giugno, dentro Mourinho: in Premier League sta facendo rumore il ritorno dello SpecialOne nel calcio che conta.

Chiusa una storia che durava da oltre 5 anni, il Tottenham riparte dunque dal mister portoghese, che ha firmato fino al 2023 (stipendio da 15 milioni di sterline a stagione). Se in molti hanno accolto con entusiasmo l'arrivo di Mourinho, così non è stato per Stan Collymore, ex attaccante del Liverpool e della Nazionale inglese.

«È fantastico come qualcuno si sia bevuto il "Mourinho vincente" senza alcun riguardo per chi lascia il club - ha commentato - Sbilanciato, pagato in eccesso, senz'anima. Tutto ciò che gli Spurs hanno sempre cercato di evitare. Buona fortuna, amo il Tottenham ma il punto non è come arriva quest'uomo, ma come ti lascerà».

keystone-sda.ch/STF (FACUNDO ARRIZABALAGA)