Ramsey fa esplodere il Galles

CARDIFF (Galles) – Vincere, per non dipendere dalla Slovacchia. Questo avrebbe dovuto fare il Galles nella sua ultima fatica delle qualificazioni a Euro2020. E, in casa contro l'Ungheria, i Dragoni non hanno deluso. Grazie alla doppietta dello juventino Aaron Ramsey (15' e 47'), Bale e soci hanno infatti festeggiato 2-0, staccando l'ultimo pass valido per la manifestazione continentale.

La sera di sfide internazionale ha poi fatto registrare i larghi successi del Belgio (6-1 a Cipro con doppiette per de Bruyne e Benteke), della Germania (6-1 all'Irlanda del Nord grazie anche alla tripletta di Gnabry e alla doppietta di Goretzka), dell'Olanda (5-0 all'Estonia con tripletta di Wijnaldum) e della Russia (5-0 a San Marino). Vittorie interne le hanno firmate la Slovacchia (2-0 all'Azerbaigian), la Scozia (3-1 al Kazakistan), la Macedonia (1-0 a Israele), la Polonia (3-2 alla Slovenia) e la Lettonia (1-0 all'Austria).

keystone-sda.ch/ (PETER POWELL)