Svizzera, il compitino a Gibilterra e poi la festa

GIBILTERRA - In queste ultime eurofatiche la Nazionale doveva conquistare 4 punti. Contro chi? Georgia e Gibilterra. La prima avversaria, la più ostica, è stata superata venerdì a San Gallo al termine di una partita non facile, ma meritatamente vinta da Lichtsteiner&Co, che si sono così assicurati 3 punti. Stasera (ore 20.45) alla Svizzera basterà quindi solo un pari contro la cenerentola del gruppo per staccare definitivamente il biglietto “europeo”.

I padroni di casa sono ancora fermi a zero punti in classifica, con solo 2 reti all’attivo e ben 25 subite. Non dovrebbero quindi dare troppo fastidio al clan rossocrociato. Ma prima di gustarsi l’ennesimo accesso alle fasi finali di una competizione mondiale o europea, il match andrà comunque giocato.

In queste qualificazioni la Svizzera ha fatto soffrire i propri tifosi, è passata attraverso qualche momento di malcontento e qualche critica. È comunque arrivata a un passo dall'obiettivo, pronta a centrarlo. E questo nonostante Vlado Petkovic sia stato costretto a fare i conti con molti infortuni e con la condizione imperfetta di molti giocatori chiave, non impiegati nelle rispettive squadre di club. Il selezionatore ha dato spazio a molti giovani ed esordienti; chi è subentrato ha comunque sempre dato il massimo. E ha lasciato il segno, come riuscito venerdì sera a San Gallo a Cédric Itten il quale, da idolo di casa e all'esordio, ha siglato la rete vincente.

Nel gruppo D delle qualificazioni questa sera si giocherà pure Irlanda-Danimarca, scontro diretto che permetterà a una nazionale di conquistare la qualificazione e costringerà invece l'altra ai playoff. Avanti di 3 lunghezze in classifica, ai danesi basta un pareggio per garantirsi l'Europeo.

