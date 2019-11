Segnano gli Hazard e il Belgio umilia la Russia

SAN PIETROBURGO (Russia) – Russia-Belgio è stata una festa per gli Hazard. Nel 4-1 dei Diavoli Rossi, capaci di arrivare a nove vittorie filate in queste qualificazioni all'Europeo 2020, hanno infatti trovato gloria sia Thorgan, autore della rete che ha aperto le danze, che Eden, a segno due volte. Ci ha poi pensato Lukaku a stampare il provvisorio 4-0, prima che Dzhikiya rendesse meno duro il passivo per i padroni di casa.

Un successo esterno lo hanno centrato pure la Scozia, andata a vincere 2-1 a Cipro, il Galles, impostosi 2-0 in Azerbaigian (e ancora in corsa nel Gruppo E, dietro Croazia e Ungheria) e il Kazakistan, che ha regolato 3-1 San Marino. La Slovenia ha invece approfittato del turno interno per piegare 1-0 la Lettonia.

keystone-sda.ch/STF (ANATOLY MALTSEV)