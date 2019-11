Itten-gol: e per la Svizzera è (quasi) fatta

SAN GALLO - Nel penultimo impegno valido per le qualificazioni a Euro 2020, la Nazionale svizzera ha sconfitto 1-0 la Georgia a San Gallo. In virtù di questo successo la selezione elvetica vede la rassegna iridata sempre più vicina: alla truppa di Petkovic basterà infatti conquistare soltanto un punto contro il fanalino di coda Gibilterra lunedì sera in trasferta (ore 20.45).

Per la cronaca non è stato per nulla semplice prevalere contro la Georgia. I rossocrociati hanno mantenuto le redini del gioco, ma hanno rischiato di capitolare in più di una circostanza. Alla fine è stato sufficiente un guizzo del padrone di casa Itten al 78', abile a perforare l'estremo difensore ospite e a regalare alla Svizzera una qualificazione (quasi) certa.

Nell'altro match del Gruppo D i prossimi avversari della nostra Nazionale sono stati battuti 6-0 dalla Danimarca, che conduce il girone con 15 punti. I danesi vantano una lunghezza in più degli elvetici (14) e tre in più dell'Irlanda (12).

Per quanto riguarda le altre partite da segnalare la qualificazione alla rassegna continentale per la Svezia. Gli scandinavi hanno sconfitto in trasferta la Romania: 2-0 il risultato in loro favore (Berg e Quaison). Nel Gruppo F passano dunque Spagna (23 punti) - 7-0 a Malta - e Svezia (18). Niente da fare per Romania (14) e Norvegia (14) a un turno dal termine. Infine da segnalare il nono successo in altrettante gare per l'Italia nel Gruppo J. Gli azzurri, a punteggio pieno (27 punti), si sono qualificati insieme alla Finlandia (18).

keystone-sda.ch/ (WALTER BIERI)