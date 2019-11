Storica Finlandia: doma il Liechtenstein e va per la prima volta all'Europeo

HELSINKI (Finlandia) - In virtù del 3-0 rifilato al Liechtenstein, la Finlandia ha centrato la storica qualificazione alla fase finale di un Europeo. La truppa di Kanerva - alla quale sono bastate le reti di Pukki (doppietta) e Tuominen - si piazza così al secondo posto del Gruppo J (18 punti) dietro all'Italia (24), in campo questa sera con la Bosnia (10). A un turno dal termine l'Armenia (10) - 0-1 con la Grecia (11) - non può più dunque raggiungere la seconda posizione in classifica.

Nello stesso tempo - nel Gruppo F - la Norvegia ha superato 4-0 le Isole Faroe (doppietta di Sorloth, gol di Fossum e Reginiussen) e resta in corsa per la qualificazione. I norvegesi hanno 14 punti, gli stessi della Romania (14) che affronta questa sera la Svezia (15). Guida il girone la Spagna (20).

