LONDRA (GB) - Continua l'Odissea Granit Xhaka oltre manica. Dopo le parole del giocatore, è arrivata la difesa da parte di un ex glorioso capitano dell'Arsenal: Patrick Vieira. «Mi sento male per Xhaka, perché sta attraversando un periodo difficile all'Arsenal. Non dobbiamo dimenticare ciò che ha fatto per l'Arsenal da quando ci gioca. Merita più rispetto». Sono state queste le parole dell'ex capitano dei Gunners pubblicate sul "Guardian".

Sono trascorse ormai due settimane da quando il centrocampista svizzero aveva insultato i propri tifosi e da quando coach Emery gli ha tolto la fascia da capitano... «Trovo molto duro il fatto che molti ex calciatori si siano scagliati su di lui e abbiano detto cose negative. È troppo facile», ha continuato Vieira. «So quanto è bravo e sono sicuro che saprà attraversare questo momento difficile, perché è un uomo forte e un buon giocatore. E lo dimostrerà».

Keystone, archivio