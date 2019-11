«CR7? Serve rispetto per gli allenatori e i compagni»

TORINO (Italia) - Il Ronaldo furioso continua a far discutere. La sua reazione polemica dopo la sostituzione contro il Milan (la seconda dopo quella in Champions), ha già fatto e fa ancora parlare innumerevoli protagonisti del mondo del pallone. Sulle gesta e la "fuga" del portoghese, che ha lasciato l’Allianz Stadium senza restare con i compagni, ha detto la sua anche il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini.

«Ho solo letto quel che è successo, ma penso che i giocatori debbano sempre avere rispetto per gli allenatori e i compagni - ha commentato Mancini - Certo, qualche volta può capitare che la foga ti porti ad avere un comportamento non proprio in linea, ma poi passerà tutto. Chi sa di avere sbagliato e chiederà scusa, vale per i giovani e i meno giovani».

Nel frattempo, dopo aver (forse) smaltito un pizzico di rabbia, si è fatto sentire sui social proprio CR7. «Partita difficile, vittoria importante! #finoallafinex, ha scritto Ronaldo cercando di chiudere la polemica e ricevendo dai suoi fan sia critiche che sostegno.

keystone-sda.ch/ (ALESSANDRO DI MARCO)