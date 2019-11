Il Lugano s'inchina al Basilea

LUGANO - Pomeriggio complicato per il Lugano di Jacobacci, che a Cornaredo si è inchinato al Basilea nel 14esimo turno di Super League. 3-0 il risultato in favore dei renani, che dopo il letale uno-due nella prima parte di gara hanno saputo arginare con solidità le iniziative bianconere.

Pericolosissimi al 6' con Aratore (tiro fuori da buona posizione), i ticinesi si sono scoperti troppo vulnerabili al 13', quando da un'incursione di Stocker è nato l'1-0. Incisivo sulla sinistra, il numero 14 dei renani ha servito Ademi che da distanza ravvicinata non ha lasciato scampo a Baumann. Nuovamente in affanno al 15' - con un'incertezza di Yao che ha messo Bua in condizioni favorevolissime -, i bianconeri hanno faticato ad arginare i rivali. Al 32' è così arrivato il gol del 2-0, con Fabian Frei libero nell'area del Lugano e freddo nel trafiggere nuovamente Baumann. Fuori Dalmonte e dentro Lovric al 34', con Jacobacci che ha provato a cambiare qualcosa per scuotere i suoi già prima dell'intervallo.

Imbrigliato dal Basilea, capace di abbassare il ritmo nella ripresa e gestire agevolmente la manovra, il Lugano si è acceso nel finale, con una serie di occasioni nel giro di pochi minuti. All'82' si sono resi pericolosi dapprima Junior e poi Lavanchy, fermati in extremis dalla retroguardia renana. All'84' anche un pizzico di sfortuna, con la traversa colpita da Aratore. In pieno recupero, con la sfida ormai ai titoli di cosa, c'è stato il tempo per il 3-0 firmato da Cabral (94').

I renani tornano così al successo dopo due turni (un pari e un ko), mentre il Lugano dovrà ancora attendere per festeggiare il primo successo casalingo. In classifica il Basilea è secondo con 30 punti, il Lugano ottavo a quota 13.

In vetta alla graduatoria c'è lo Young Boys (31), che questo pomeriggio ha piegato il San Gallo al termine di un match pirotecnico. 4-3 il risultato allo Stade de Suisse, dove c'è stato un continuo botta e risposta. A spezzare l'equilibrio ci ha pensato Nsame, autore all'80' del decisivo 4-3.

Pioggia di reti anche al Letzigrund, dove lo Zurigo ha battuto 4-2 il Sion. Sul 2-2 all'intervallo, la sfida si è decisa nella ripresa grazie alle reti di Schonbachler e Marchesano (a segno al 76' su rigore). Per i vallesani si tratta del sesto ko nelle ultime 7 partite di campionato.

LUGANO - BASILEA 0-3 (0-2)

Reti: 13' Ademi 0-1; 32' Frei 0-2; 94' Cabral 0-3.

LUGANO. Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio (89' Holender), Vecsei (66' Covilo); Dalmonte (34' Lovirc), Carlinhos, Aratore; Gerndt.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)