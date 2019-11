L'Inter vince e vola in vetta

MILANO (Italia) - Nel match del 12esimo turno di Serie A l'Inter ha colto un'importante vittoria in rimonta. La truppa di Conte ha infatti superato il Verona 2-1 e si porta momentaneamente in vetta alla classifica con 31 punti, davanti alla Juventus (29) che deve però ancora scendere in campo.

Per la cronaca gli scaligeri sono passati in vantaggio su rigore con Verre (19'), ma nel secondo tempo - grazie a Vecino (65') e Barella (83'), autore di una rete di pregevole fattura - i nerazzurri hanno ribaltato il punteggio, trovando così il terzo successo consecutivo in campionato.

