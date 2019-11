Il Chiasso trova (finalmente) Senderos e stende il Wil

WIL - La sfida valida per il 14esimo turno di Challenge League - fra Wil e Chiasso - ha sorriso ai momò, capaci di vincere 4-1 in trasferta.

Per l'occasione i rossoblù hanno potuto finalmente abbracciare Philippe Senderos, che non disputava un match ufficiale dal 27 settembre del 2018, ovvero da 408 giorni, quando giocava a Houston in MLS.

La gara è però iniziata in salita per i ticinesi, visto che i padroni di casa si sono portati in vantaggio già all'8'con Schmied. Qualche istante più tardi però, i locali sono rimasti in dieci uomini in campo, in virtù dell'espulsione rimediata da Duah (17'), così Pollero ne ha approfittato per pareggiare i conti al 20'.

La sfida è rimasta sull'1-1 fino al 76' momento in cui il Chiasso ha siglato il 2-1 in virtù dell'autorete di Kamberi (76'). Da lì in poi i rossoblù hanno dilagato: al 77' i padroni di casa sono rimasti in nove (espulso Schmid), al 79' Pollero ha sancito la sua doppietta personale (3-1) e al 92' Marzouk ha fissato il punteggio sul 4-1 finale. Alla fine dell'incontro è poi stato espulso anche il portiere sangallese Kostadinovic.

Malgrado il successo, i momò restano in ultima posizione in classifica con 10 punti, a quattro lunghezze da Stade Lausanne e Sciaffusa (14).

Tipress, archivio