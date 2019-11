Il problema del Barça e Griezmann? «Non siamo l'Atletico, noi abbiamo un altro stile di gioco»

BARCELLONA (Spagna) - È risaputo che a Barcellona bisogna sempre vincere, altrimenti l'ambiente inizia a scaldarsi. La squadra è reduce dall'1-3 rimediato contro il Levante in campionato e dallo 0-0 con lo Slavia Praga in Champions League, per questo motivo la stampa spagnola ha iniziato a interrogarsi sul contributo in campo del francese di fianco a Lionel Messi.

Questa sera il Barça affronta il Celta Vigo (ore 21) e di conseguenza - in conferenza stampa - il tecnico Ernesto Valverde si è trovato confrontato con questo quesito. «Griezmann proviene da una squadra (l'Atletico Madrid, ndr) con un altro stile di gioco, dove gli si chiedeva di andare molto negli spazi(...)», ha analizzato il tecnico. «Noi invece costruiamo di più le nostre azioni, il timing è diverso. I giocatori si devono abituare al gioco di Griezmann e Griezmann deve abituarsi a trovare il buon momento per fare ciò che fa. Non è evidente, ci vuole tempo. Anche Neymar aveva avuto dei problemi durante la sua prima stagione a Barcellona(...)».

keystone-sda.ch/STR (Joan Monfort)