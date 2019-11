Emery è duro: «Xhaka? Non so se tornerà a giocare con noi»

LONDRA (GB) - Regna la confusione in casa Arsenal per quanto riguarda Granit Xhaka. L'ormai ex capitano dei londinesi, che ricordiamo aveva litigato con i tifosi uscendo dal campo durante una sostituzione lo scorso 27 ottobre, rischia di non poter più difendere i colori dei Gunners.

L'allenatore della squadra infatti, Unai Emery, ha spiegato in conferenza stampa che il futuro del giocatore è davvero in bilico. A partire da quell'episodio Xhaka non è più sceso in campo con i suoi compagni: «Non so se tornerà a giocare con l’Arsenal», ha analizzato. «Il tempo ci darà le risposte, la sua assenza è frutto di una mia decisione. Cessione a gennaio? Siamo consapevoli che ci serve la sua qualità e adesso è importante stare con lui. La società è cosciente della situazione e noi andiamo avanti senza il calciatore: non so se tornerà a giocare(...)».

keystone-sda.ch/ (Nigel French)