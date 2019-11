L'YB fa un passo avanti verso la qualificazione, male la Roma

ROTTERDAM (Paesi Bassi) - Nelle altre partite della serate - valide per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League - l'YB ha conquistato un punto prezioso sul campo del Feyenoord.

La formazione bernese ha pareggiato 1-1 (reti di Berghuis su rigore e di Spielmann) e guida la classifica del girone di ferro, il Gruppo G, con 7 punti insieme ai Rangers (7), che hanno superato il Porto 2-0. I lusitani inseguono con 4 lunghezze a pari punti con il Feyenoord.

Nello stesso tempo nel Gruppo J la Roma ha perso al 95' dal Borussia Moenchengladbach 2-1 e si fa raggiungere al secondo posto della graduatoria proprio dai tedeschi (5 punti per entrambe). Conduce il Basaksehir (7) che ha superato 3-0 il Wolfsberger (4). Per la cronaca Thuram ha consegnato nel recupero il successo ai tedeschi, mentre in precedenza Fazio aveva realizzato due reti, una nella sua porta e una in quella avversaria.

Infine da segnalare il 6-0 con cui l'Espanyol ha liquidato il Ludogorets e il 3-0 del Manchester United rifilato al Partizan. Entrambe le squadre hanno staccato il pass per i 1/16 di finale di questa competizione.

