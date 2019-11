Jacobacci è soddisfatto del suo Lugano: «Abbiamo tenuto testa a un'ottima squadra»

SAN GALLO - Se da una parte il presidente del Lugano Angelo Renzetti è deluso per il pareggio casalingo contro il Malmö - nel quarto match valido per la fase a gironi di Europa League - dall'altra mister Jacobacci si dice contento della prestazione della sua squadra:

«Abbiamo disputato un'ottima partita e ci siamo creati tante occasioni, peccato non essere riusciti a concretizzarle. È veramente mancato poco, meritavamo di vincere, anche perché il Malmö non è mai stato pericoloso. Abbiamo fermato una bella squadra. Eravamo consapevoli delle loro qualità nel fraseggio, ma con un pressing alto, non sono mai riusciti a fare il loro gioco. Fisicamente sapevamo che erano molto forti, ma noi fino al 90esimo minuto abbiamo tenuto testa a una squadra che nel campionato svedese è arrivata seconda».

Le occasioni ci sono state per vincere… . «Esatto, con Junior, Aratore e Holender abbiamo avuto delle ghiotte possibilità per portare a casa questi 3 punti, che i ragazzi avrebbero meritato. Poi da sottolineare, la rete annullata a Vecsei non era in fuorigioco».

Come mai dal primo minuto Holender al posto di Gerndt? «Lo svedese è uscito dalla partita contro il Lucerna molto provato. Non dimentichiamoci che domenica abbiamo il Basilea, quindi era giusto far partire Holender e dare una mezza pausa allo svedese. L’ungherese non mi è dispiaciuto, peccato che non abbia sfruttato quella palla che ha ricevuto proprio da Gerndt».

