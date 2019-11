Basilea devastante in Europa: i renani volano al turno successivo

BASILEA - Nelle altre sfide di Europa League, il Basilea si è qualificato per i 1/16 di finale di questa competizione con due turni d'anticipo. Grazie al 2-1 rifilato al Getafe - in virtù dei sigilli di Cabral e Frei (di Mata la marcatura ospite) - i renani hanno consolidato la vetta del Gruppo C (10 punti), davanti proprio agli spagnoli (6) e al Krasnodar (6), che ha battuto a sua volta il Trabzonspor 3-1.

Nello stesso tempo hanno staccato il pass per il turno successivo anche il Siviglia e il Celtic Glasgow. Gli iberici hanno liquidato i lussemburghesi del Dudelange 5-2 (doppietta di Dabbur e tripletta di El Haddadi), mentre gli scozzesi hanno espugnato il campo della Lazio 2-1 (Immobile per i locali, Forrest e Ntcham per gli ospiti).

Da segnalare anche il 2-1 con cui l'APOEL di Mihajlovic ha prevalso 2-1 sul Qarabag.

