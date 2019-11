Puro caso o vera svolta? Chiasso chiamato a una conferma

WIL - Il rinfrancante successo colto ai danni della capolista ha fatto “girare” la stagione del Chiasso? Non si deve attendere molto per scoprirlo. Già domani pomeriggio (ore 17.30) i rossoblù potranno infatti provare di essere ripartiti. A Wil, nella tana di un'altra delle grandi del campionato, la truppa di mister Lupi potrà dimostrare - definitivamnte - di essere viva, presente e ambiziosa. La sola prestazione o le buone intenzioni però non basteranno: per cominciare veramente la risalita, Marzouk e soci dovranno fare punti. Muovere una classifica pessima (i ticinesi sono ultimi a -7 dalla coppia Sciaffusa-Stade Losanna) è infatti l'unico modo che hanno per tenere viva la speranza di una salvezza difficilissima.

Oltre ai sogni del Chiasso, il weekend di Super e Challenge proporrà, tra i tanti, i delicatissimi incroci Xamax-Thun - con il Lugano (domenica in campo contro il Basilea) interessatissimo - e Young Boys-San Gallo, che potrebbe valere la vetta della graduatoria.

TI-Press