Icardi-gol: il PSG raggiunge la Juve e il Bayern

PARIGI (Francia) - Dopo la Juventus e il Bayern Monaco, il PSG è la terza squadra a staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Nella quarta partita della fase a gironi infatti, ai francesi è bastato l'acuto di Icardi per avere la meglio sul Bruges (1-0) e per guidare il Gruppo A a punteggio pieno (12). Al secondo posto insegue il Real Madrid (7) che ha liquidato 6-0 il Galatasaray, di Rodrygo (tripletta), Benzema (doppietta) e Ramos le reti della vittoria.

Nel Gruppo C l'Atalanta ha colto il suo primo punto europeo in casa contro il Manchester City (1-1) e in virtù del pareggio fra Dinamo Zagabria e Shakhtar (3-3), i bergamaschi restano ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La truppa di Gasperini conta soltanto 1 punto in classifica e dovrà giocare le ultime due sfide contro croati e ucraini che sono appaiati a 5.

Infine nel Gruppo B il Tottenham - 4-0 alla Stella Rossa (Lo Celso, Ericksen e doppietta di Son) - insegue la capolista Bayern (12) con 7 punti, mentre nel Gruppo D l'Atletico non è stato in grado di tenere il passo della Juventus perdendo 2-1 in trasferta con il Bayern Leverkusen. In classifica gli spagnoli (7 punti) inseguono i bianconeri (10).

keystone-sda.ch/STF (Thibault Camus)