Lugano, sospiro di sollievo: nessuna frattura per Sabbatini

LUGANo - Nella giornata odierna - lunedì 4 novembre - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante lo stato fisico di Jonathan Sabbatini, uscito dal campo malconcio nel corso del primo tempo a Lucerna.

Di seguito la notizia:

"Il capitano del Lugano Jonathan Sabbatini, uscito alla mezzora del primo tempo della partita con il Lucerna per una grave distorsione alla caviglia (Freshfocus), è stato sottoposto lunedì mattina alla clinica Ars Medica di Gravesano a un primo accertamento strumentale da parte del dr. Marco Marano medico sociale. E’ stata esclusa la presenza di fratture. La caviglia del giocatore è molto gonfia e quindi bisognerà attendere qualche giorno per effettuare una risonanza di controllo ed essere in grado di stabilire se vi sia stato e in che misura un interessamento capsulo-legamentoso. Solo a quel momento si potranno definire i tempi di recupero".

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)