Il San Gallo vola, liquidato il Sion. Thun ancora al tappeto

SAN GALLO - Continua il momento molto positivo del San Gallo, che dopo i successi su Lugano e Servette ha superato anche il Sion cogliendo l'ottavo risultato utile consecutivo. Rotonda la vittoria sui vallesani, piegati 3-0 al kybunpark nel 13esimo turno di Super League. Le reti dei biancoverdi, che in classifica si portano a quota 26 punti agganciando il Basilea (in campo domani) al secondo posto, portano le firme di Quintillà (56'), Demirovic (62') ed Hefti (74'). Da parte sua il Sion, in campionato, non vince da 6 partite (5 ko).

Resta a bocca asciutta anche il Thun, che questa sera è stato sconfitto 1-0 dallo Zurigo. Decisiva la rete di Kramer al 40'. In classifica i bernesi - alla quinta sconfitta filata in Super League - restano ultimi con 6 punti, -4 dal Lugano, che domani fa visita al Lucerna. Lo Zurigo si porta a quota 18.

keystone-sda.ch/ (GIAN EHRENZELLER)