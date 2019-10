Dito medio al pubblico: due turni a Schalk del Servette

GINEVRA - L'attaccante del Servette Alex Schalk ha rimediato due turni di squalifica per aver alzato il dito medio in direzione del pubblico, in occasione del match di Super League di sabato scorso fra i ginevrini e il Sion al Tourbillon (1-1).

Per la cronaca - dopo aver aperto le marcature al 34' - l'olandese si è rivolto verso la tribuna nord dei tifosi locali commettendo così il gesto sconsiderato. Il giocatore si è in seguito scusato pubblicamente, ma non è bastato per evitare la sospensione.

In allegato il video in cui è stato immortalato il momento.

print screen video