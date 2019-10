Succede anche questo: l'arbitro ammonisce Kakà (solo) per chiedergli un selfie!

HAIFA (Israele) - Nella serata di martedì ha avuto luogo in Israele una partita di beneficenza che ha opposto alcune ex leggende di calcio - brasiliane e israeliane - e il match è stato caratterizzato da un intervento originale da parte di uno degli arbitri.

Come si può vedere dal video in allegato, la direttrice di gara in questione ha fermato il gioco al 51' per ammonire Kakà, ma in realtà era giusto un pretesto per chiedergli un selfie. Il brasiliano non aveva infatti commesso nessuna irregolarità.

Per la cronaca si è imposta la selezione verdeoro 4-2 e in campo erano presenti anche Ronaldo, Ronaldinho, Bebeto, Roberto Carlos, Cafu e Rivaldo.

Keystone, archivio