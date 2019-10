Valerio Jemmi mister a Bellinzona

BELLINZONA – Orfani di Maurizio Jacobacci, spostatosi a sud per vestire il bianconero, a Bellinzona hanno scelto di non assegnare in via definitiva la panchina della Prima squadra.

Prima di esporsi ingaggiando un tecnico “titolare”, i granata hanno deciso di affidarsi – per le prossime tre partite - alle conoscenze di Valerio Jemmi, da anni responsabile del loro settore giovanile. Durante la pausa sarà poi, verosimilmente, scelto il sostituto di Jacobacci.

keystone-sda.ch/ (Samuel Golay)