Nausea Renzetti: «Il primo procuratore che si lamenta, butto fuori lui e il ragazzo»

LUGANO – L'allenamento e la conferenza stampa. Mercoledì è stato il gran giorno di Maurizio Jacobacci al Lugano. Oltre che sul nuovo allenatore bianconero, i riflettori si sono in ogni caso accesi pure su Angelo Renzetti il quale, nell'atto di chiudere definitivamente il capitolo Celestini e aprire quello relativo al 56enne nuovo mister, ha voluto esprimere il suo malessere riguardo al mondo del pallone. O almeno, nei confronti di qualcuno dei personaggi che lo popolano.

«Il primo procuratore che mi telefona e si lamenta perché un calciatore non gioca, butto fuori lui e il ragazzo. Sono saturo, nel calcio non ce la faccio più. Siamo in mano a gente nullafacente – con il rispetto per chi invece lavora – questi guadagnano sulle spalle degli altri e poi vengono a dirti cosa devi fare. A un presidente che paga 80 stipendi al mese. Non esiste. Non lo accetto e l'ho detto a muso duro ai giocatori».

Proprio per i calciatori il numero uno bianconero ha riservato la tirata d'orecchie più dolorosa.

«In campo vanno loro, dipendiamo da loro: uno che perde la palla e non corre per riconquistarla non esiste. Il sacrificio... io sono venuto con la valigia con la corda e so cosa vuol dire. Il cambio di allenatore è una scossa anche in quel senso: probabilmente uno che è partito a rilento adesso si darà una mossa».

È pungolato.

«Ho parlato con la squadra prima del commiato a Celestini. Ho cercato di responsabilizzare i giocatori perchè per il momento chi paga le conseguenze è la società, che comunque non fa bella figura a cambiare nuovamente allenatore, che ha dei costi supplementari e che ha sbagliato. Paga le conseguenze anche l'allenatore: un esonero non è mai una bella cosa in una carriera. Ma la squadra? I ragazzi prendono lo stipendio e sono tutti contenti perchè pagano gli altri? Io non ci sto e l'ho detto in modo molto prorompente a tutti. Non mi sono mai accalorato come mi sono accalorato ieri con loro. Non si può avere quella posizione in classifica: non è immaginabile essere penultimi e fare tanti errori».

Le premesse di inizio anno erano altre.

«Le aspettative erano quelle di lottare fino all'ultimo nel girone di Europa League e di fare bene in Coppa Svizzera. Per quanto riguarda il campionato, reputavo la nostra una rosa da prima metà di classifica. Adesso ci troviamo in una situazione difficile, ma qualche carta da giocare l'abbiamo ancora. Anche se è innegabile che il mercato abbia deluso le aspettative: tra i giocatori nuovi in rosa non ce n'è uno che si sia dimostrato più forte di quelli che avevamo. Se per questione di ambientamento, di lingua o di non so che cosa, questo non lo so. Bisogna dire le cose come stanno. Tra questi 4-5 che sono arrivati, non ce n'è uno che abbia fatto vedere di essere migliore di quelli che avevamo. E questo è anche un po' all'origine delle nostre prestazioni. Anche perchè poi un ragazzo che arriva in un ambiente nuovo, non ha passato quello che hanno passato gli altri. Magari i nuovi sono ancora a guardarsi in giro adesso per capire come inserirsi e non si esprimono al massimo».

keystone-sda.ch/ (Samuel Golay)