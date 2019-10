Jacobacci si presenta: «Voglio un Lugano vivo, voglioso e determinato»

LUGANO - Questa mattina il nuovo allenatore del Lugano Maurizio Jacobacci ha diretto il primo allenamento in vista del suo esordio sulla panchina bianconera in Super League.

Il 56enne sarà di scena a Lucerna domenica pomeriggio (ore 16). «Non potevo rifiutare la panchina del Lugano. È la squadra di riferimento del Canton Ticino ed è l'unica che milita in Super League», è intervenuto proprio Jacobacci in conferenza stampa. «In ogni caso ho visto bene il gruppo - sia fisicamente sia mentalmente - e davvero molto concentrato sul lavoro da svolgere in campo».

Come sarà il Lugano di Jacobacci? «Vivo, determinato e voglioso di entrare in campo con la consapevolezza di avere certe qualità importanti, restando sempre umili. Problemi a segnare? Gerndt, Junior, Bottani e gli altri attaccanti della rosa sanno sicuramente fare gol, ci vuole solo un pizzico di fortuna sotto porta e appena arriverà la rete tutto si risolverà».

Cosa ne pensi della tua nuova società? «È messa bene in piedi ed è un club di Super League, di conseguenza ritrovo una società con le caratteristiche di un club della massima serie svizzera. Sono stato a Sion e credo che il Lugano sia attrezzato nella medesima maniera. Abbiamo i mezzi per lavorare come si deve in questa categoria e di questo sono contento. Obiettivi? Vincere le partite».

Domenica ci sarà il Lucerna... «In questi giorni cercheremo di preparare la gara per sorprendere i nostri avversari. Sappiamo che la mettono molto sul fisico e dovremo fare attenzione alle loro punte, ma so dove colpirli. Dovremo imporre il nostro gioco entrando in campo consapevoli di poter vincere la partita. Mi aspetto una battaglia».

