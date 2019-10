Xhaka fischiatissimo dai suoi tifosi e lui... li manda a quel paese!

LONDRA (GB) - Nella serata di ieri - domenica 27 ottobre - Granit Xhaka ha ricevuto un trattamento negativo da parte dei suoi tifosi. Sostituito al 61' per Bukayo Saka - nel match casalingo contro il Crystal Palace (2-2) - il centrocampista elvetico, come si può ascoltare nel video in allegato, è stato sommerso di fischi mentre usciva dal campo (molto lentamente).

La reazione scomposta del giocatore non si è fatta attendere: uscendo ha dapprima gettato la fascia di capitano per terra in direzione di Aubameyang, poi ha insultato i suoi stessi tifosi con un eloquente "fuck off" e mettendosi la mano all'orecchio ha incitato il pubblico a fischiare ancora più forte. Infine Xhaka non ha stretto la mano al suo allenatore andando direttamente negli spogliatoi e - prima di entrare nel tunnel - si è anche tolto la maglietta...