LUGANO - È naturalmente abbacchiato Fabio Celestini per l'esito della sfida contro il San Gallo. «Direi che abbiamo giocato bene i primi 35 minuti, dove nessuna delle due squadre ha primeggiato sull’altra, poi su due nostri errori sono arrivate le reti. In 5/6 minuti la corda si è rotta dalla nostra parte. Nel secondo tempo abbiamo trovato subito la rete, ci siamo creati 4/5 occasioni da gol, ma come sempre non sono state sfruttate. C’è tanto da lavorare, ma anche per i giocatori non è facile quando non arrivano i risultati».

Ci sono soluzioni per girare il momento non facile? «Sì, ci sono. Ogni settimana lavoriamo per trovare delle soluzioni nuove. Ma il problema resta sempre lo stesso. Nonostante tutto dobbiamo continuare a crederci. La squadra sta lottando, è un momento che il calcio ci sta dicendo che non è sufficiente quello che stiamo facendo, la colpa è nostra e di tutti noi. Dovremo analizzare bene come mai durante le partite ci sono questi errori. Nei secondi tempi siamo sempre superiori ai nostri avversari, quindi a livello fisico stiamo bene».

Due vittorie maturate da luglio sono troppo poche... Preoccupato? «Sicuramente. Sono decisamente troppo poche, ma è anche pochissimo quello che il calcio ci dà per quanto produciamo. Il calcio ci sta castigando in modo veramente molto forte. Sono brutti momenti, ma la squadra non molla. Questo è un dato certo».

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)