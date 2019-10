È un'Atalanta esagerata

BERGAMO - L'Atalanta non ha concesso sconti all'Udinese, battendolo con un netto ed indiscutibile 7-1. E pensare che erano stati i friulani a portarsi in vantaggio con Okaka all'11'. Ma è stato un gol illusorio, visto che in seguito gli uomini di Gasperini - anche favoriti dall'espulsione per doppio giallo sul conto di Opoku al 32' - hanno dilagato con una tripletta di Muriel, una doppietta di Ilicic e con i gol di Pasalic e Traore.

Con questi tre punti l'Atalanta ha raggiunto al terzo posto il Napoli, fermato su uno striminzito 1-1 sul campo della Spal (al gol ospite di Milik ha risposto Kurtic). Medesimo risultato tra Torino e Cagliari (Nandez per i sardi e Zaza per i granata).

keystone-sda.ch/ (PAOLO MAGNI)