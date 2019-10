Lugano: altro risultato negativo

LUGANO - Quella di oggi a Cornaredo era una partita da vincere per un Lugano reduce dal pareggio interno con lo Zurigo e dalla sconfitta europea a Malmö. Ma così non è stato, i bianconeri hanno di nuovo giocato una sfida al di sotto delle attese venendo sconfitti per 3-1 da un cinico San Gallo. Per la partita contro i biancoverdi Fabio Celestini ha puntato sulla coppia offensiva formata da Holender e Gerndt.

Nel primo tempo è successo ben poco fino al 38', quando Itten - con un "piattone" molto preciso - è andato a realizzare l'1-0 al termine di un'azione molto veloce. Punto raddoppiato poco dopo - e più precisamente al 42' - da Quintillà: la sua conclusione non ha lasciato scampo a un incolpevole Baumann.

Le probabili urla di Mister Celestini durante la pausa hanno fatto breccia. Sì perché al 52' Aratore, servito ottimamente da Rodriguez, ha infilato appena sotto l'asta il primo (e alla fine unico) pallone di giornata nella porta del San Gallo.

Se si eccettua un'interessante conclusione di Bottani (il ticinese è stato espulso all'88' per un intervento su Itten) i sottocenerini non sono più riusciti a pungere l'attenta retroguardia ospite. Anzi, al 90' è perfino giunto il 3-1 firmato nuovamente da uno scatenato Quintillà (sinistro chirurgico).

Il Lugano, in penultima posizione a +4 sul Thun e a -1 dallo Xamax, continua dunque a "litigare" con il proprio stadio: in sei partite sono arrivati soltanto tre punticini...

Nelle altre due gare del pomeriggio lo Young Boys ha vinto il derby bernese sul Thun per 4-2, mentre lo Zurigo ha sconfitto 3-2 il Basilea. I gialloneri, ora al comando, hanno così superato in classifica i renani.

LUGANO - SAN GALLO 1-3 (0-2)

Reti: 37' Itten 0-1; 42' Quintillà 0-2; 51' Aratore 1-2; 90' Quintillà 1-3.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Custodio; Dalmonte (70' Lavanchy), Sabbatini, Rodriguez (63' Bottani), Aratore; Holender (83' Sasere), Gerndt.

keystone-sda.ch/ (Alessandro Crinari)