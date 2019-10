Il Bologna di Sinisa batte la Sampdoria di Ranieri

BOLOGNA (Italia) - Otto giorni dopo la sconfitta subita a Torino contro la Juve, il Bologna si è riscattato.

Senza Sinisa Mihajlovic in panchina - che negli scorsi giorni ha cominciato il terzo ciclo di terapie per combattere la leucemia - gli emiliani si sono imposti per 2-1, grazie alla reti di Palacio (48') e Bani (78'). In mezzo l'inutile gol di Gabbiadini (64').

In virtù di questa vittoria il Bologna ha provvisoriamente raggiunto all'ottavo posto Lazio e Fiorentina a quota 12 punti.

