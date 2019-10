Il Chiasso non si ridesta: settima sconfitta consecutiva

WINTERTHUR - Settima sconfitta consecutiva per il Chiasso, caduto 2-1 in casa del Winterthur e, complice il pari strappato dallo Sciaffusa a Kriens, scivolato a nove punti di distanza dal penultimo posto della graduatoria (occupato dai gialloneri, appunto, e dal Vaduz).

Alla Schützenwiese è stata partita vera fin dal primo fischio dell'arbitro. L'equilibrio, in campo, ha retto solo 3', giusto il tempo per vedere il difensore Lekaj trovare lo spazio per depositare la palla in fondo alla rete. In svantaggio e nella tana di una delle big del campionato, i ticinesi non hanno però mollato la presa, non si sono disuniti. Hanno anzi firmato una prestazione almeno solida, rimanendo “vivi” a lungo e trovando, al 79', il gol del pari con Almeida. Piazzato l'1-1, al posto di serrare i ranghi, la truppa di mister Lupi si è tuttavia fatta pescare distratta, permettendo a Buess di siglare, all'84', la rete del definitivo 2-1.

TI-Press (foto d'archivio)