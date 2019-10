L'Inter non sfonda: solo pari interno con il Parma

MILANO (Italia) - La Juve ha frenato, pareggiando a Lecce, l'Inter non ne ha approfittato, facendosi stoppare sul 2-2 interno dal Parma.

Imperfetta in difesa, il reparto che più garanzie aveva dato da inizio anno, la truppa di Antonio Conte ha visto gli ospiti ribaltare in 4' (al 26' e al 30' con Karamoh e Gervinho) il vantaggio siglato da Candreva al 23'. Strigliati negli spogliatoi, nella ripresa Brozovic e soci sono riusciti ad alzare il ritmo e, con Lukaku (51'), a raggiungere il meritato pari. Poi però, convinti di aver ormai superato ogni pericolo, hanno rallentato e non sono più stati in grado di beffare Sepe. Dopo 8' di recupero hanno così dovuto accontentarsi di un bottino poco soddisfacente, che non ha permesso loro di operare il sorpasso in vetta alla classifica di Serie A.

keystone-sda.ch/ (ROBERTO BREGANI)