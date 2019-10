«Messi o Ronaldo? Tra i due non c'è paragone...»

BARCELLONA (Spagna) - Messi o Ronaldo? La sfida eterna tra i due fuoriclasse, sempre a caccia di record tra reti spettacolari e prestazioni spesso sontuose, propone sempre nuovi spunti.

Dopo che CR7 ha toccato di recente quota 700 gol in carriera, Messi in settimana ha acciuffato il portoghese in una speciale classifica, ovvero quella delle squadra "trafitte" in Champions League (entrambi sono a quota 33!... una cifra pazzesca).

Alla domanda, difficilissima, di "chi è più forte tra Messi e Ronaldo", ha provato a rispondere Ryan Giggs, che col portoghese ha giocato ai tempi del Manchester United. «Fare una scelta tra i due è davvero difficile - ha detto il commissario tecnico del Galles a DAZN Spagna - Vorrei dire Cristiano Ronaldo perché ho avuto modo di giocare con lui e ho potuto ammirare la sua straordinaria evoluzione, ma Lionel Messi è veramente un genio .È un giocatore che si vede una sola volta nella vita. Vorrei poter dire Cristiano, ma non c'è proprio paragone... per questo dico Messi».

keystone (archivio)