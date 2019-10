Un Lugano leggerino si sveglia tardi: nuova eurosconfitta

MALMÖ (Svezia) - Niente gloria e niente pieno di certezze per l'euroLugano, finito al tappeto (2-1) anche nella sfida di Malmö e, a questo punto, a un passo dall'eliminazione dall'Europa League.

Affrontata con entusiasmo e fiducia, la trasferta svedese si è rivelata avara di soddisfazioni per i bianconeri, presentatisi allo Stadion convinti di poter giocare bene, evitare errori in difesa, trovare – finalmente – qualche gol e vincere e, invece, rimasti a mani vuote e bocca asciutta.

Contro un avversario solido ma perfettibile, i ticinesi hanno bucato la prima parte della gara, facendosi sorprendere sul piano del ritmo e del palleggio. In quel frangente sono arrivati i gol di Berget, a segno su un rigore concesso per fallo di Obexer, e di Molins. In poco più di mezz'ora. In doppio svantaggio, e tenendo conto delle difficoltà nell'andare a segno, si è temuto che Sabbatini e compagni potessero naufragare. Invece, chiuso senza guizzi un primo tempo grigissimo, sono stati in grado di risollevare la testa.

Usciti dagli spogliatoio con la giusta carica e determinazione, i bianconeri hanno infatti saputo mettere in difficoltà un rivale più che prolifico tra le mura amiche. Hanno parzialmente risalito la china con Gerndt (50') e hanno sfiorato il pari con Yao (palo). Non sono tuttavia riusciti a fare quell'ultimo passo, a piazzare quell'ultimo sprint, che avrebbe permesso loro di acciuffare il pari e un punto. Il 2-1 finale ha infatti mortificato le ambizioni del Lugano il quale, ultimo del Gruppo B con un punto all'attivo, staccato di quattro lunghezze dalla coppia di testa Copenaghen-Dinamo Kiev e di tre dal Malmö, per immaginare i sedicesimi di finale deve ora cominciare a pensare ai miracoli.

La sera europea ha invece sorriso al Basilea, andato a vincere 1-0 in casa del Getafe (grazie a una rete di Frei) e salito in vetta al Gruppo C.

Vittorie risicate le hanno colte pure l'Arsenal, avanti 3-2 sul Guimarães, il Celtic, capace di ribaltare 2-1 la Lazio, l'Eintracht Francoforte, che ha sgambettato 2-1 lo Standard Liegi, lo Sporting Lisbona, impostosi 1-0 sul Rosenborg e il Cluj, che ha gioito 1-0 a Rennes.

MALMÖ-LUGANO 2-1 (2-0)

Reti: 13' Berget 1-0; 32' Molins 2-0; 50' Gerndt 2-1.

LUGANO: Baumann; Obexer (79' Holender), Yao, Daprelà, Maric; Lovric, Sabbatini, Custodio (60' Aratore); Junior, Bottani (81' Rodriguez), Gerndt.

