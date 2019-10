Dispetto a Favre, l'Inter torna a flirtare con la qualificazione

Battendo 2-0 il Borussia Dortmund, i nerazzurri sono tornati pienamente in corsa per il passaggio agli ottavi. Vittorie pure per Benfica, Liverpool, Napoli e Barcellona

MILANO (Italia) - Vittoria pesantissima per l'Inter riuscita, nella terza giornata del primo turno di Champions League, a rendere un po' meno complicata la sua situazione nel Gruppo F. I nerazzurri hanno approfittato della spinta del pubblico di San Siro per piegare 2-0 il Borussia Dortmund di Lucien Favre e raggiungerlo al secondo posto della classifica. Decisivi, per il successo della Beneamata, il gol realizzato da Lautaro Martinez (che ha anche sbagliato un rigore) al 22' del primo tempo e quello piazzato da Antonio Candreva - in contropiede - in Zona Cesarini.