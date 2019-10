A Malmö per il colpaccio; Lugano d'Europa, provaci

MALMÖ (Svezia) - Solo partecipare? Se è questo l'obiettivo del Lugano per l'Europa League 2019/2020, allora il match di questa sera ha poco peso.

Inseriti in un girone non impossibile e rinfrancati dai recenti risultati positivi, i bianconeri - ne siamo sicuri - non vogliono tuttavia accontentarsi di recitare nel ruolo di comparse sul palcoscenico d'Europa League. Hanno qualità e, ultimamente, anche convinzione? E allora cercheranno di giocarsi fino in fondo le loro - non molte - possibilità di passare il turno.

Per abbellire la classifica del girone, dopo l'unico punto raccolto nelle uscite contro Copenaghen e Dinamo Kiev, i ticinesi dovranno però accelerare nettamente. Fin dalla sfida odierna (ore 21), in quel di Malmö. Uscire a mani vuote dallo Stadion equivarrebbe infatti a una quasi certa condanna all'eliminazione.

Il problema, per i Celestini-boys, è che davanti ai loro tifosi gli svedesi, secondi in Allsvenkan a tre punti dalla vetta, sono più che temibili. In campionato hanno vinto 11 delle 14 partite disputate, segnando 32 reti e subendone solo 7. In Coppa hanno stoppato 1-1 in rimonta il Copenaghen. Imporsi sarà dunque problematico per Sabbatini e soci, soprattutto se non sarà risolto il problema del gol. Da settembre in avanti, in 9 partite tra Super League, Europa League e Coppa Svizzera, il Lugano si è dimostrato solido (9 gol al passivo) ma contemporaneamente poco prolifico, segnando appena 4 volte. Cancellare la finora bassissima capacità realizzativa rimanendo, allo stesso tempo, ben coperti: è questo l'obiettivo di giornata dei bianconeri. Ed è l'unico modo per ribaltare dei pronostici che li vedono nettamente sfavoriti. Le maggiori agenzie di scommesse europee premiano i padroni di casa con quote bassissime; qualcosa vorrà pure dire. Ma in fondo ogni previsione può essere smentita.

keystone-sda.ch/ (Andreas Hillergren)