«Triplette? Mando i palloni a mia madre in Giamaica»

MANCHESTER (GBR) - Scatenato in questa prima parte di stagione, letteralmente inarrestabile ieri contro l'Atalanta: in questo momento Raheem Sterling (12 gol in 13 match) è una delle stelle più luminose in casa Manchester City. Autore di tre reti nel 5-1 rifilato dalla squadra di Guardiola alla Dea di Gasperini, il 24enne è salito a quota 5 triplette con la maglia dei Citizens, di cui 4 in questo anno solare.

Come da tradizione, dopo i tre sigilli, Sterling si è portato a casa il pallone, destinato a finire... in Giamaica. «Tutti i palloni che ho ricevuto dopo una tripletta sono a casa di mia madre in Giamaica - ha spiegato Sterling sollecitato da un giornalista - Li ha messi tutti sotto vetro. Ora ho già comprato altri sei astucci per le altre triplette, così posso metterli lì dentro e spedirli a lei».

Scontata dunque la destinazione della sfera ricevuta dopo aver strapazzato i bergamaschi in Champions. «Darò anche questo pallone alla mamma per metterlo da parte. Ora però voglio concentrarmi sui prossimi match e fare altri gol, non vedo l'ora di affrontare l'Aston Villa in Premier League».

keystone-sda.ch/STR (Dave Thompson)