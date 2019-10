Un pareggio senza infamia e senza lode

LUGANO - Lo Zurigo evocava grandi ricordi al Lugano: era il 21 luglio e i bianconeri aprivano il campionato con un rotondo 4-0 al Letzigrund. Un risultato inaspettato, un risultato che si era rivelato una sorta di boomerang per gli uomini di Fabio Celestini, che da lì avevano poi inanellato una serie di risultati deludenti. A tre mesi di distanza le due squadre si sono affrontate di nuovo in un incontro fortemente condizionato dal terreno reso pesante dalla pioggia abbattutasi sul Ticino negli ultimi giorni.

Inevitabile lo 0-0 finale. Un risultato giusto per quanto visto (o non visto?) a Cornaredo. In particolare nel primo tempo non ci sono state occasioni da rete né su un fronte né sull'altro: le due contendenti hanno faticato maledettamente a crearsi pericoli in zona offensiva. Da annotare che al 45' il portiere ticinese Baumann ha dovuto abbandonare il campo per infortunio, sostituito da Da Costa. Nel secondo tempo la sfida ha vissuto qualche sussulto in più, grazie in particolare i due legni colpiti da Marchesano e Aratore.

Il punticino incamerato contro i tigurini ha comunque permesso al Lugano, sempre ottavo, di allungare a +2 sullo Xamax e a +4 sul Thun. Una piccola consolazione di un pomeriggio in cui le due squadre non hanno potuto mostrare il meglio del loro repertorio. Difficile dunque capire se la vittoria di Sion colta prima della pausa abbia rilanciato o meno le quotazioni di Sabbatini e compagni. Ne sapremo di più domenica prossima, quando a Cornaredo giungerà il San Gallo.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)