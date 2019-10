Lugano-Zurigo, pari e patta

LUGANO - Pari senza reti tra Lugano e Zurigo, in un match nel quale il campo pesante ha recitato un ruolo importante.

Il successo pre-sosta contro il Sion ha fatto abbassare la pressione intorno ai bianconeri, che hanno avuto la possibilità di preparare con la giusta serenità la sfida ai biancoblù. Vincere era l'obiettivo dichiarato della vigilia. Per ingrassare ulteriormente la propria classifica e anche per mettere nei guai un avversario pericoloso ma altalenante.

La vittoria però non è arrivata. Poco brillanti, anche contratti, i ticinesi non sono infatti riusciti a sorprendere i rivali i quali, tenuto conto di condizioni fisiche e meteo, si sono presentati sul rettangolo verde guardando al pari come a un risultato positivo. E tale modo di pensare ha a lungo contagiato pure i padroni di casa, partorendo un match poco piacevole. Per un'ora almeno a Cornaredo di spettacolo se n'è infatti visto pochino. Tanto possesso palla, troppi passaggi orizzontali, rare verticalizzazioni, zero emozioni (salvo una conclusione di Bottani): l'unico vero sussulto lo si è vissuto sul cambio Baumann (infortunato) – Da Costa.

Destinato a uno 0-0 non indimenticabile, il confronto si è invece acceso ne gli ultimi 25'. I primi fuochi d'artificio li hanno innescati Gerndt (sinistro pericoloso) e Marchesano (palo scheggiato). Poi si sono applauditi, nell'ordine, i tentativi di Sohm (miracolo di Da Costa) e Aratore (traversa dalla distanza). Il punteggio non si è in ogni caso sbloccato, finendo con il consegnare un punto a ognuna delle due contendenti.

Negli altri match di Super League in programma hanno sorriso il Lucerna e il San Gallo. Gli svizzerocentrali hanno superato 3-1 un Sion sempre più in difficoltà. I biancoverdi sono invece andati a vincere 2-1 a Ginevra contro il Servette.

LUGANO-ZURIGO 0-0

LUGANO: Baumann (45' Da Costa); Obexer (77' Aratore), Yao, Daprelà, Maric; Custodio, Vecsei, Sabbatini; Junior, Bottani (66' Holender), Gerndt.

keystone-sda.ch/ (Pablo Gianinazzi)